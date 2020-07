Coronavirus, tribunale sospende il lockdown in Catalogna: la decisione presa nonostante gli 816 contagi delle ultime ore

Una notizia piuttosto controversa arriva dalla Spagna e più esattamente dalla Catalogna. Il tribunale di Lleida ha deciso infatti di non accettare la decisione del governo catalano di introdurre nuovamente il lockdown. Secondo le ultime indicazioni, le misure restrittive dovevano coinvolgere otto comuni della regione, inclusa Lleida, dalla mezzanotte di oggi. L’iniziativa aveva fatto discutere aspramente le parti coinvolte, faticosamente tornate ad una normalità lavorativa dopo mesi di estrema difficoltà. Proprio per questo il giudice ha ritenuto l’ordinanza della Generalitat catalana “sproporzionata” rispetto all’attuale portata del Covid. Seguendo un diritto costituzionale, infatti, la decisione poteva essere impugnata, così come è stato fatto, dando spazio alle istituzioni locali.

Coronavirus, tribunale sospende il lockdown in Catalogna: la decisione

Il responsabile sanitario regionale Alba Verges, ha dichiarato ai microfoni di Catalunya Radio: “Dobbiamo risolvere la questione dal punto di vista legale. Se abbiamo deciso di reintrodurre il lockdown è solo perchè riteniamo sia la cosa migliore per tutta la zona coinvolta da un rialzo delle infezioni nell’ultimo periodo”.

Lleida ha una popolazione di circa mezzo milione di abitanti e ha registrato circa 190 nuovi contagi la settimana scorsa. In totale in Catalogna i nuovi positivi sono 816 in pochi giorni.

Nonostante l’iniziale rifiuto delle autorità locali di attuare il lockdown, la questione continua ad essere attiva. L’invito ai cittadini di restare a casa prende spunto dalle indicazioni generali dell’OMS che sta mettendo in allarme tutti i paesi mondiali in vista di una pericolosa seconda ondata. La Spagna, tra gli stati più colpiti dal coronavirus, sta affrontando diversi nuovi focolai tra l’Aragona, la Catalogna e la stessa capitale Madrid.

