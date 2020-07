A Pozzuoli, in Campania, una donna è risultata nuovamente positiva al Coronavirus. Aveva già contratto la malattia mesi fa

Nonostante i numeri non siano eccessivamente preoccupanti, il Coronavirus in Italia c’è ancora. Tra i vari focolai nati in tutta Italia, alcuni preoccupano più di altri. In Campania, e più precisamente a Pozzuoli, una donna è risultata nuovamente positiva alla malattia dopo diversi mesi.

Ad annunciarlo – come riportato da AdnKronos – è stato Vincenzo Figliolia, il sindaco del paesino campano. La notizia è arrivata direttamente dall’Asl Napoli 2 Nord, dopo che i test hanno dato esito positivo. Sono ora in corso le indagini per capire il link epidemiologico della paziente, considerando i pochi positivi in Campania. È uno dei casi di persona nuovamente positiva al virus, nonostante lo avesse già contratto nei mesi più critici della pandemia.

Coronavirus, donna positiva a Pozzuoli: i numeri della Campania

I numeri relativi al Coronavirus in Campania sono incoraggianti. Nella giornata di ieri, come comunicato dall’Unità di crisi della regione Campania, ci sono stati più di 4mila guariti. Anche il giorno prima, il numero registrato è stato lo stesso (un solo guarito in più). I nuovi positivi di ieri sono tre, a fronte di più di 1200 tamponi effettuati in tutta la regione. In totale, il numero dei casi in Campania sale a 4772.

Dopo aver comunicato la nuova positività della cittadina di Pozzuoli, il sindaco Vincenzo Figliolia ha colto l’occasione per fare alcune raccomandazioni agli abitanti del comune campano. “Indossate sempre la mascherine ed evitate tutti i luoghi troppo affollati” comunica Figliolia, che aggiunge: “E non dimenticatevi le norme sanitarie, che sono fondamentali“.

