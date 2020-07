Causa Coronavirus, l’Italia prorogherà ulteriormente lo stato d’emergenza. Il ministro Boccia ha assicurato sulle conseguenze di questa decisione

Domani martedì 14 luglio, molto probabilmente, il Parlamento voterà a favore del prolungamento dello stato d’emergenza in Italia, fino al prossimo 31 dicembre. Una decisione che verrà presa in quanto, sebbene i numeri siano incoraggianti, il Coronavirus c’è ancora nel territorio italiano. Con questa mossa, la Protezione Civile e l’esecutivo disporranno di “poteri speciali” in caso d’emergenza.

Poco fa – come riporta l’Ansa – il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ne ha parlato, in occasione di un incontro col presidente dell’Umbria Donatella Tesei. “Non si tratta di una limitazione a livello individuale per gli italiani” spiega Boccia: “È un modo per garantire maggiore protezione da parte dello Stato“. Poco dopo, il ministro ha ribadito che: “Siamo uno dei paesi più sicuri, ma il rischio è dietro l’angolo. La situazione nel resto del mondo è sotto gli occhi di tutti”.

Coronavirus, stato d’emergenza prolungato: cosa cambia

Già da qualche giorno, il ministro Roberto Speranza ha annunciato l’intenzione del Governo di prolungare lo stato d’emergenza in Italia di altri sei mesi, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Domani martedì 14 luglio si voterà in Parlamento proprio per questo, e si dovrebbe procedere verso la maggioranza di consensi. Ma cosa comporta questa decisione? Innanzitutto, esecutivo e Protezione Civile avranno alcuni “poteri speciali”, dei quali poter usufruire in caso ci sia da affrontare una situazione d’emergenza.

Tra queste agevolazioni, ci sono quelle relative alle procedure giuridiche, che sono semplificate e meno lunghe coi tempi. Sebbene non serva l’approvazione del Parlamento per prorogare lo stato d’emergenza, il premier Conte ha deciso che domani le Camere voteranno a favore o meno di questa decisione.

