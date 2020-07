Calciomercato Juventus, pronta una “follia” per un top player del centrocampo del Real Madrid: i dirigenti hanno mosso i primi concreti passi

Una clamorosa notizia di mercato arriva direttamente dalla Spagna, precisamente dai colleghi di Don Balon. E’ ben noto che la Juve abbia intenzione di rinforzare il centrocampo che nelle ultime stagioni, dopo gli addii dei vari Pogba, Pirlo e Vidal, si è indebolito sensibilmente. Nelle scorse settimane si è chiuso l’affare che ha visto l’acquisto di Arthur dal Barcellona per 15 milioni più Pjanic. Non è, però, finita qui. I bianconeri avrebbero intenzione di fare una follia per prendere Toni Kroos dal Real Madrid.

La dirigenza avrebbe già mosso i primi passi, trovando l’opposizione di tecnico e presidenza non propensi a cederlo. A sbloccare la situazione potrebbe riuscirci il calciatore stesso e la sua volontà di cambiare aria. Il tedesco a Torino ritroverebbe l’amico Cristiano Ronaldo pronto ad accoglierlo nel migliore dei modi. Per ora, comunque, la situazione non è entrata nel vivo e bisogna aspettare le prossime settimane.

Calciomercato Juventus, idee Locatelli e Boga dal Sassuolo

La Juventus, che negli ultimi anni ha completato diversi affari con il Sassuolo, vorrebbe nuovamente pescare in casa neroverde. Ad interessare al direttore sportivo Paratici sarebbero l’esterno d’attacco Jeremie Boga ed il centrocampista centrale Locatelli. Il primo, sul quale il Napoli è nettamente in vantaggio, costa circa 35 milioni di euro. Il secondo ha una valutazione superiore ai 15 milioni. L’operazione, nel complesso, sarebbe di circa 50 milioni di euro.

I bianconeri, però, potrebbero inserire in scambio qualche pedina interessante. Prima, però, di procedere con questi acquisti, la Vecchia Signora dovrebbe liberarsi di qualche esubero come Khedira e Bernardeschi. Per il tedesco c’è la possibilità della MLS, mentre l’ex Fiorentina potrebbe essere la contropartita giusta per arrivare a Milik del Napoli.

