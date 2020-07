Calciomercato Juventus, dalla Francia arriva un giocatore in grado di aiutare i bianconeri nella fase difensiva e anche per molti anni in futuro.

La Juventus continua a vincere e a convincere ma non per questo non tiene d’occhio il futuro. Anzi, gran parte dei successi che il club bianconero colleziona ad ogni finale di stagione sono proprio il frutto di un’attente e continua programmazione da parte della dirigenza e della società. Proprio pensando al futuro il club avrebbe deciso, riporta L’Equipe, di investire una somma importante per un calciatore francese che in patria sta facendo bene. Al punto da passare al club più importante in Italia per una cifra importante, dato che comunque si sta parlando di un classe 2003 dell’Amiens. L’acquisto dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, con un comunicato ufficiale e con tutti i dettagli sul contratto.

Calciomercato Juventus, colpo in Francia: preso Felix Nzouango Bikien

La Juventus avrebbe già dato l’ok per far partire un assegno da 3 milioni di euro per l’Amiens, club francese. In cambio il cartellino del giovane Felix Nzouango Bikien. Difensore centrale nato il 7 gennaio 2003 in Creil Francia, è alto 188 centimetri ed è destrorso. Bravo a giocare nei due di difesa in una linea a quattro, può anche essere adattato come esterno difensivo di difesa. Il suo contratto con il club francese era in scadenza nel 2021 ed anche per questo la Juventus ne ha approfittato, avendo un forte sconto sul cartellino. Dal fisico imponente e bravo nella lettura difensiva, il giocatore è un talento che ora è chiamato a sgrezzarsi a Torino.

