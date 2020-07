Un terribile incendio divampato questa mattina a Bologna ha tolto la vita ad una donna di circa quarant’anni: era il suo compleanno

Questa mattina, intorno alle ore 9.45, un bruttissimo incendio è divampato a Bologna, e più precisamente in una palazzina di via Sant’Isaia. Una donna tra i 45 e i 50 anni è stata trovata carbonizzata nel suo letto. Ancora da capire le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna sarebbe stata avvistata in strada prima del drammatico incidente. Stando a quanto riportato da La Repubblica, inoltre, oggi era il compleanno della vittima. Sul posto, sono immediatamente giunte diverse squadre di soccorso. I vigili del fuoco hanno agito quanto prima per spegnere l’incendio, e ora partiranno le indagini per capire cosa ha portato al divampamento delle fiamme.

Bologna, incendio di via Sant’Isaia: parla la barista

Si aggiungono nuovi dettagli alla vicenda che ha visto una donna di 45-50 anni rimanere carbonizzata in via Sant’Isaia, a Bologna, a causa di un incendio. Una barista della zona, intervistata da Bologna Today, ha parlato proprio di questo. “Come tutte le mattine, era venuta qui per fare colazione” racconta la testimone: “Mezz’ora dopo, è tornata a casa ed è scoppiato l’incendio“. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al drammatico epilogo.

Tra le ipotesi, una fuga di gas o una disattenzione della donna. Come confermato dalla barista, inoltre, oggi era il compleanno della vittima. “La sorella le aveva portato dei fiori come regalo” racconta a Bologna Today: “Era una persona molto dolce ed educata, una nostra cliente abituale“.

