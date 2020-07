Uno scatto della bellissima Belen Rodriguez fa impazzire il web: il vestitino è cortissimo e la scollatura molto profonda

La bellissima Belen Rodriguez da diverse settimane si è separata definitivamente dal marito Stefano De Martino. I due, al centro dei gossip, stanno cercando di tenersi lontano dai riflettori. Nonostante ciò non si sono isolati dai social, in particolare la modella argentina che in questi giorni si sta mostrando più in forma che mai. L’ultimo scatto è la scintilla che infiamma ancor più quest’estate già molto calda.

Belen Rodriguez infiamma l’estate: le curve sono da paura

La bellezza sud americana, seduta su una balconata in legno, si mostra con un vestitino floreale corto che, complici le gambe accavallate, dà poche chance all’immaginazione da parte dei fan. Non è tutto, perché ad aggiungersi c’è anche una scollatura molto profonda con il reggiseno che è visibilmente in difficoltà a contenere il decollété.

Il sorriso genuino e gli occhi lucenti sono il vero accessorio che la rende, oltre che sensuale, anche molto affascinante. Non è che tutto ciò è un modo per mandare un messaggio a Stefano De Martino e fargli capire ciò che si è perso? Intanto, entrambi, pare non abbiano ancora trovato una nuova metà pronta a valorizzarli. Questo gossip, però, non è destinato a terminare qui.

