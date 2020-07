Non si ferma lo scontro sul Dossier Autostrade. Conte, in due interviste diverse, attacca duramente la famiglia Benetton. Le accuse lanciate dal premier sono molto pesanti.

Lo scontro tra il governo e la famiglia Benetton sul dossier Autostrade non accenna a placarsi. Anzi, ad infiammare ancora di più la discussione ci ha pensato proprio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Questi infatti, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa”, ha dichiarato che “i Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati”.

Un attacco molto duro, che è stato inoltre in seguito perpetuato sulle pagine del Fatto Quotidiano. Qui infatti Conte ha definito “inaccettabile la pretesa di Aspi di perpetuare il regime di favore in caso di nuovi inadempimenti degli obblighi di concessione”. Fino a concludere che così facendo, i Benetton con questa strategia stanno sostanzialmente prendendo in giro i familiari delle vittime della tragedia del Ponte Morandi.

Leggi anche: Mattarella incontra il presidente sloveno, gesto storico davanti foiba di Basovizza

Dossier Autostrade, Renzi difende i Benetton dopo le parole di Conte

Matteo Renzi però ha deciso anch’egli di intervenire sulla questione, ammonendo di non lasciarsi andare a un fin troppo facile populismo nell’affrontare la questione. A suo parere, non si può ottenere una vera revoca da un punto di vista legale. E dunque per il leader di Italia Viva, l’unica strada possibile “è una operazione su Atlantia con un aumento di capitale e l’intervento di Cdp”.

Roberto Morassut, sottosegretario del governo in quota Pd, intervistato circa la possibilità di revocare la concessione autostradale ad Atlantia, ha spiegato che si tratta di una questione delicata, su cui il governo prenderà una decisione nelle prossime ore.

Intanto, Atlantia continua ad affondare in Borsa. Il suo titolo infatti stamattina è nuovamente andato pesantemente in negativo. Logico che finché il dossier Autostrade non troverà una sua conclusione, per la famiglia Benetton c’è poco da stare tranquilli sul mercato finanziario. Difficilmente infatti il titolo in Borsa migliorerà le sue prestazioni fino a quando lo scontro con il governo non troverà risoluzione.

Leggi anche: Stato di Emergenza, nuova ipotesi sulla proroga: estesa al 31 ottobre