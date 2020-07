Un uomo di 30 anni è morto dopo aver contratto il coronavirus durante un Covid party a cui ha partecipato credendo che il virus fosse una bufala

Dagli Stati Uniti arriva la notizia di un 30enne del Texas morto dopo aver partecipato ad un Covid party. L’uomo, durante il suo ricovero all’ospedale Metodista di San Antonio, al peggiorarsi delle sue condizioni avrebbe confessato ad una dottoressa di aver partecipato al party credendo che il virus non esistesse. Le parole raccolte dalla dottoressa Jane Appleby dell’ospedale texano sono state:”Credevo che il Covid fosse una bufala, mi sbagliavo“. A quanto pare il 30enne ha preso parte ad una festa organizzata da una persona che era stata trovata positiva al coronavirus.

L’assurda moda dei Covid party

Il 30enne del Texas non è la prima vittima dell’incredibile abitudine di organizzare dei Covid party. Tali feste assurde nascono dalla convinzione che il virus, che sta facendo tante vittime in tutto il mondo, sia soltanto una bufala e che in realtà non esista. È di pochi giorni fa la notizia di un’adolescente, già immunodepressa, che è morta dopo aver contratto il coronavirus in un Covid party a cui la madre l’aveva mandata. La donna, sostenitrice no-vax e appassionata di Trump, dopo la morte della figlia si è dichiarata ancora convinta dell’inesistenza del virus. In questo caso i genitori della ragazzina avrebbero anche rifiutato il ricovero in ospedale. Entrambi erano sicuri che la figlia sarebbe guarita grazie all’intervento divino e all’assunzione di azitromicina e idrossiclorochina. Entrambi farmaci che la comunità scientifica ha dichiarato inutili per la cura del Covid.

