Incredibile confessione di Jada Pinkett, moglie di Will Smith, che confessa in diretta il tradimento al marito con un ragazzo più giovane di 21 anni

Jada Pinkett è la famosa moglie di Will Smith che conduce un programma su Facebook chiamato ‘Red Table Talk’ nel quale le coppie famose e non si seggono una di fronte l’altra per confessare i propri segreti.

Stavolta è stato proprio il turno della conduttrice che ha rivelato all’ex ‘Principe di Bel-Air’ di averlo tradito mentre erano sposati. “Volevo solo stare bene – dichiara la donna – perché era passato troppo tempo dall’ultima volta che mi ero sentita così”.

Will Smith tradito con August Alsina

La sua relazione extra-coniugale nasce quattro anni fa, momento in cui i due vivevano una profonda crisi, con il giovane rapper August Alsina. Proprio quest’ultimo negli scorsi giorni aveva raccontato di aver avuto una storia con la Pinkett con il benestare di Will Smith.

Le parole del cantante avevano aperto critiche severe nei confronti della coppia tacciata di essere aperta ai tradimenti. La donna ha poi smentito questa parte dei fatti ed ha replicato: “Forse è stato lui a percepirlo come un permesso in quanto io e Will eravamo separati amichevolmente. Voleva forse spiegare che non è un rovina famiglie”.

La tensione creatasi in studio viene poi spezzata in chiusura proprio dall’attore che cita Bad Boys: “We ride together, we die together. Bad marriage for life”. Tradotto: “Cavalchiamo insieme e moriamo insieme. Un cattivo matrimonio per la vita”.

