Per la prima volta dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus, il presidente degli Usa Donald Trump si è presentato in pubblico con la mascherina

Anche Donald Trump si è presentato in pubblico con la mascherina. A ormai diversi mesi dallo scoppio della pandemia, il tycoon si fa vedere davanti ai giornalisti con le protezioni. L’occasione giusta è stata una visita all’ospedale militare Walter Reed a Bethesda.

“È una cosa giusta indossare la mascherina in casi come questo” spiega il tycoon alle videocamere: “Se si parla con soldati, o con persone uscite da poco dalla sala operatoria, è giusto essere protetti“. Le immagini hanno già fatto il giro del mondo, creando scalpore dopo il rifiuto iniziale del presidente degli Usa di indossare alcuna protezione in pubblico.

Coronavirus, Biden su Trump: “Ha passato mesi ad ignorare le indicazioni, senza indossare la mascherina”

Sono arrivati poco dopo i commenti da parte dell’opposizione, col candidato democratico Joe Biden che – tramite il portavoce Andrew Bates – ha commentato la decisione di Trump di indossare solo ora la mascherina. “Una scelta discutibile. Ha passato quattro mesi ignorando qualsiasi indicazione degli esperti” e continua: “Mascherine fondamentali per combattere il virus“.

Intanto, i numeri relativi alla pandemia negli States continuano ad essere parecchio preoccupanti, e l’emergenza è ben lontana dall’essere sconfitta. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati ben 66mila positivi in più. Si tratta di un record, l’ennesimo, dallo scoppio della pandemia negli Usa. Diversi paesi stanno applicando nuove restrizioni, per cercare di rallentare una curva di contagi che preoccupa sempre di più, sia gli esperti che i cittadini degli Stati Uniti.

