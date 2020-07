Un nuovo terremoto ha colpito la Cina. Tornano a tremare le regioni a Nord del paese, con un sisma che ha raggiunto magnitudo 5.1 della Scala Richter.

Grande paura in oriente, dopo una violenta scossa di terremoto che ha colpito la Cina. La parte a Nord del paese è tornata a tremare, con l’epicentro della scossa verificatosi nel distretto di Guye, in piena Tangshan. La città cinese si trova nella provincia di Hebei, in Cina settentrionale, luogo in cui è partita la pandemia da Coronavirus. A riportare il terremoto ci ha pensato il China Earthquake Networks Center. Andiamo quindi a vedere tutti i dati della scossa che ha svegliato l’intero paese orientale.

Terremoto Cina, violente scossa colpisce la provincia di Hebei: i dettagli

Secondo i dati riportati dal China Earthquake Networks Center, il sisma ha colpito il paese alle ore 06:38 locali (00:38 ora italiana). Inoltre l’epicentro del sisma è stato monitorato ad una profondità di 10 km. Come detto il terremoto ha raggiunto un’intensità di 5.1 della scala Richter, ed è stato avvertito anche nella capitale Pechino e nelle regioni circostanti. Fortunatamente dopo la potente scossa di terremoto non ci sono state vittime.

Nella zona colpita maggiormente sono subito accorsi i Vigili del Fuoco ed il dipartimento ferroviario che hanno subito stilato il piano d’emergenza. Infatti dopo la scossa sono stati sospesi tutti i treni passeggeri che attraversano l’area, il tutto per dar modo ai vigili del Fuoco di fare degli accertamenti sulle località colpite.

Un terremoto così forte non colpiva la città di Tangshan dal 1976. In quell’occasione, però, il sisma fu ben più potente e raggiunse l’intensità di 7.8 della scala Richter, uccidendo più di 240mila persone.



