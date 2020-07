60 camerieri hanno lasciato l’hotel in cui lavoravano dopo che era stato imposto un aumento delle ore a fronte di una diminuzione dello stipendio

60 camerieri di un hotel a Dorgali, in Sardegna, hanno abbandonato la struttura rifiutando un cambio delle condizioni di lavoro. Le nuove disposizioni prevedevano una diminuzione dello stipendio e un aumento delle ore lavorative. A darne notizia sono stati gli stessi dipendenti di un resort di Cala Gonone dove erano assunti da oltre 20 anni. Gli ormai ex dipendenti della struttura hanno raccontato in un post su Facebook che ad ottobre scorso hanno avuto notizia di un cambio nella gestione del resort. Un passaggio di consegne che ha creato qualche timore. La nuova amministrazione ha comunque riconfermato il gruppo dei piani, dopo qualche mese però il Covid ha bloccato tutto.

I motivi che hanno spinto i camerieri a lasciare l’hotel

Alla ripresa post lock down i camerieri sono venuti a conoscenza di un cambio delle condizioni con un ultimatum “più ore di lavoro e una riduzione della paga“. Un’imposizione che non è stata accettata e quindi da lì le dimissioni di ben 60 persone. Ad intervenire sulla questione è stato anche il sindaco della città sarda di Dorgali, Maria Itria Fancello. “Negli ultimi 30 anni le condizioni di lavoro sono sempre più peggiorate – ha dichiarato il primo cittadino – esprimo rispetto e appoggio verso chi ha il coraggio di protestare ad un simile sistema“. L’augurio del sindaco Fancello è quello che “la politica si interessi dei diritti dei lavoratori dipendenti ed inizi ad aiutare le imprese riducendo innanzitutto il costo del lavoro“.

