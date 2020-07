PES 2021 sarà un semplice aggiornamento dell’edizione 2020: le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore sul videogame di calcio sono confermate da Microsoft Store

Negli scorsi giorni sono iniziate a trapelare delle info riguardanti la prossima edizione dell’ambito video game di calcio, PES. Spulciando nel database della Rating Board australiana, infatti, si parlava di PES 2021 come un semplice aggiornamento dell’attuale. Dalle pagine di Microsoft Store, ora, arriva la conferma in tal senso.

L’annuncio ufficiale ancora non c’è ma nella scheda del prodotto si legge: “Questo prodotto è una versione aggiornata di eFootball PES 2020 contenente i dati più recenti dei giocatori e le rose attuali”. Al suo lancio inoltre, che dovrebbe arrivare ai primi di settembre, potrebbe non esserci tutte le rose aggiornate.

PES 2021 ad un prezzo speciale

PES 2021 avrà la stessa giocabilità, quindi, del 2020 ed includerà la modalità UEFA EURO 2020. Quest’anno, per festeggiare il venticinquesimo anniversario, il tutto sarà offerto ad un prezzo speciale che però non è stato ancora reso noto.

Saranno presenti le modalità MyClub, Matchday e l’intramontabile Campionato Master. I club Bayern Monaco, Manchester United, Juventus e Barcellona saranno partner esclusivi di PES per il secondo anno consecutivo. Dall’altro lato, per, c’è da dire, come confermato negli scorsi giorni, che non saranno rinnovate le licenze di Inter e Milan. Presenti stadi come Allianz Arena, Old Trafford, Camp Nou e Allianz Stadium.

