Nella zona di Napoli, uno spaventoso incendio ha danneggiato dei luoghi di culto e terrorizzato i passanti.

A Melito, un comune che si trova nella zona Nord di Napoli, è scoppiato un vastissimo e terribile incendio. Questi ha avuto la sua origine esattamente alle spalle della chiesa del luogo.

Uno dei passanti è riuscito a riprendere il rogo e postarlo su Facebook. Ha poi scritto una didascalia commentando che “in una calda domenica di luglio, sembrava strano che tutto filasse liscio ma invece una colonna di fumo nero ridipinge i nostri cieli”. I pompieri sono stati avvisati prontamente e dopo pochi minuti erano già sul luogo per cercare di spegnere questo spaventoso incendio.

Non si sa nulla ancora sull’origine di questo rogo.

Rogo a Napoli: pochi giorni fa un misterioso incendio a Manfredonia

Nei giorni scorsi invece, un’altro misterioso incendio si è verificato nella zona di Manfredonia. Verso l’una di notte infatti, d’improvviso una Suzuki Alto è presa a fuoco. L’auto era di proprietà di un’insegnante del luogo di 47 anni. Immediatamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti in poco tempo a spegnere le fiamme.

Non hanno però trovato nulla che faccia pensare a un incendio doloso. La donna proprietaria della Suzuki ha inoltre dichiarato di essere in buoni rapporti con tutti e di non avere motivo per pensare di essere stata vittima di una persecuzione.

Sembra dunque probabile che la causa sia da ricercare in un guasto interno all’automobile.

