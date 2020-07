Continua a cambiare il meteo sulla nostra penisola, con un’altra domenica minacciata da alcuni temporali. Sull’Italia arriveranno venti più freschi.

Non si fermano i cambiamenti meteo sulla nostra penisola, che durante questa domenica potrebbe essere minacciata da alcuni temporali. Infatti qualcosa sta cambiando nei cieli italiani e secondo gli esperti meteorologi, l’anticiclone non sarebbe più stabile, ma adesso potrebbe lasciare spazio a nuovi fenomeni.

Così avremo un nuovo stop al caldo intenso, per dare spazio ad una discreta parentesi temporalesca che colpirà soprattutto il Nord Italia. Le precipitazioni potrebbero colpire diverse zone del settore settentrionale, come il Basso Piemonte, la parte meridionale dell’Emilia Romagna e la Val Padana.

Note di instabilità anche al Centro, specialmente sulle vette degli Appennini, qui infatti potrebbero verificarsi diversi temporali. Al Sud, invece, la situazione sembrerebbe più tranquilla ed anche questa domenica sarà condizionata da un caldo afoso. Andiamo quindi a vedere che domenica ci aspetterà dal punto di vista meteo e cosa cambierà sulla nostra penisola.

Meteo, in arrivo nuovi temporali: venti freschi sulla penisola

Durante questa domenica sono così attesi alcuni peggioramenti, specialmente per quanto riguarda le regioni di Nord e Centro della penisola. Nuove correnti fredde mineranno la stabilità italiana, con la penisola che potrebbe essere colpita da nuovi temporali. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre comparti principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un tempo estremamente variabile. Infatti già nella giornata di ieri si erano formati alcuni temporali sulle vette alpine, ma oggi questi fenomeni potrebbero arrivare fino alla Liguria. Tempo instabile a Nordovest, mentre migliora a Nordest. Le temperature diminuiranno, con massime che andranno dai 26 ai 30 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, al mattino avremo un meteo condizionato da una residua variabilità, che si farà sentire soprattutto lungo le dorsali appenniniche. In giornata, però, potremmo assistere anche a qualche piovasco sulle coste della Toscana e in Umbria. Temperature in calo, con massime che oscilleranno dai 28 ai 33 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo delle condizioni meteo totalmente differenti. Infatti qui vivremo una giornata estiva a tutti gli effetti. Sulle regioni meridionali non ci sarà spazio per i fenomeni ma solamente per il sole ed una giornata caratterizzata dal caldo afoso. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 28 ed i 33 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !