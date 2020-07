Mauricio Pineda ha rivelato che una gara tra Udinese e la Juventus di diversi anni fa venne combinata per far vincere il club torinese. Una rivelazione davvero fortissima.

Mauricio Pineda è stato un giocatore importante per diverse squadre della Serie A italiana. Difensore centrale di sostanza nato in un torrido 13 luglio 1975 a Buenos Aires, ha vestito diverse casacche eccellenti del campionato italiano. Dopo i primi passi in patria con l’Huracan, arriva la grande opportunità nel Boca Juniors. Quindi nel 1998 la chiamata dall’Italia, dall’altra parte della telefonata transoceanica c’è l’Udinese che lo vuole portare nel grande calcio. Lui accetta. Diversi anni proprio con la maglia bianconera, con una parentesi a Napoli, a Cagliari, prima di tornare in Argentina nel 2003. Per lui anche 10 presenze ed un gol pesante con la maglietta dell’Argentina. Proprio lui, pochissimi minuti fa, ha parlato di un biscotto tra il club friulano e la Juventus.

Mauricio Pineda rivela: “Udinese-Juve del 2002 fu un biscotto!” – VIDEO

Stando alle parole di Mauricio Pineda, il match incriminato risale alla stagione 2001-2002. E’ il 5 maggio 2002 e la Juventus ha bisogno di punti per raggiungere un traguardo importante. Al contrario, invece, l’Udinese si era già salvata e non aveva più obiettivi per il resto della stagione. Così, all’ultima giornata, ci fu un allineamento dei pianeti che giocava in favore della Juventus. L’Inter aveva perso e con una vittoria il club degli Agnelli sarebbe tornato a vincere lo scudetto dopo tre anni senza titoli. La gara finì proprio 0-2 per i torinesi. “Avevo giocato ogni partita e quella volta non giocai. Non volevo fare ‘biscotti'”, ha ammesso Pineda a La Nacion. “Qualche giorno prima, dissi che mi tirava un muscolo e non scesi in campo”.

Ecco il video della gara.

