Lite col tifoso del Napoli, arrivano le scuse del team manager dell’Atalanta che lo aveva insultato con ‘Terrone del caz**o’. Ecco come si è giustificato il dirigente bergamasco che ora rischia dopo l’inchiesta aperta dalla Procura della FIGC.

Mirco Moioli, team manager dell’Atalanta che ieri aveva insultato un tifoso del Napoli all’uscita del pullman, si scusa. Il dirigente, dopo la provocazione del sostenitore verso Gian Piero Gasperini, lo aveva prima definito ‘testa di ca**o’ e poi ‘terrone del ca**o’.

Lite col tifoso del Napoli, le scuse dell’Atalanta

Un’uscita, quest’ultima, parecchio infelice e che fatto scattare subito un’inchiesta della Procura della FIGC per discriminazione territoriale. Il dirigente, così come l’intera società nerazzurra, ora rischia ammonizione, ammenda e diffida. Gasperini e Moioli, invece, rischiano una squalifica.

Nel frattempo sono arrivate le scuse del dirigente bergamasco, anche se non appare convintissimo: “Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo-tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta”.

Sulla vicenda si era pronunciato anche lo stesso Gian Piero Gasperini ieri ai microfoni di DAZN sera dopo Juventus-Atalanta: “In quella roba lì io non sono coinvolto, poi abbiamo già invitato il tifoso a Zingonia. Quando poi vedrete chi è quella persona capirete… ma questo non è assolutamente un problema mio, né dell’Atalanta soprattutto”, ha riferito l’allenatore.