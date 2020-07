Leila Fanta Kone, ex ginnasta del salto in lungo ed attualmente modella, è morta all’età di soli 21 anni: pare che le sia stato fatale un malore improvviso

Muore a soli 21 anni Leila Fanta Kone, ex campionessa italiana del salto in lungo. A quanto pare le sarebbe stato fatale un malore accusato improvvisamente dopo un presunto avvelenamento alimentare. Nata a Moncalieri, dopo alcuni anni a grandi livelli nell’atletica, aveva deciso di intraprendere la carriera da modella tornando nel suo paese d’origine, la Costa d’Avorio.

Secondo quanto riferito dalla stampa africana, la ragazza si sarebbe spenta stamane in una clinica di Abidjan per avvelenamento dopo aver mangiato mangiato attiéké (semola di manioca). Altre ipotesi parlano, però, di una forma di epatite.

Chi era Leila Fanta Kone

Leila Fanta Kone ai suoi esordi nell’atletica leggera si era subito messa in mostra per le immense qualità. Tesserata per la Sisport Fiat Torino, nel 2016 ha vinto il titolo indoor allieve con un salto in lungo di 5.85 metri. Nel 2018 poi la decisione di ritirarsi per intraprendere la carriera di modella. L’anno scorso aveva ottenuto il secondo posto a miss Costa d’Avorio.

