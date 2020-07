Gatto sull’aereo, durante un volo di un centro turistico in Australia qualcosa è andato storto ed un inaspettato passeggero si è fatto vivo dopo il decollo.

I gatti ormai permeano la nostra vita. Sono ovunque, letteralmente ovunque. Ci seguono dappertutto, dal soggiorno alla cucina, e certe volte persino in bagno. Sempre con quell’area a metà tra chi sa troppo e chi non vuole smettere mai di imparare. A quanto pare questo esemplare che è diventato virale sul web aveva proprio voglia di imparare a volare, dato che sembrava essere particolarmente interessato all’esperienza di un breve giro aereo del bosco. La storia sta facendo il giro del web e in tantissimi stanno cliccando e condividendo la storia pazzesca di questo gatto volante che ha fatto innamorare il mondo.

Gatto sull’aereo, il pilota se ne accorge dopo il decollo – VIDEO

Non è chiaro esattamente cosa ci facesse, ma era lì. Sull’ala di un piccolo biplano utilizzato come mezzo per i turisti che vogliono cimentarsi nell’esperienza di un volo su un mezzo più divertente rispetto al classico aereo di linea. Proprio mentre il pilota del piccolo velivolo ed una turista stavano a mezz’aria, godendosi il panorama, una palla di pelo è spuntata dall’ala destra dell’abitacolo. Un gatto. Il micio è rimasto aggrappato, incastrando il proprio corpo in un’intercapedine della struttura centrale dell’abitacolo. Appena il pilota lo ha avvistato ha iniziato le operazioni per l’atterraggio. Il gatto è restato fermo e aggrappato completamente stabile per tutto il tempo, mantenendo un sangue fermo invidiabile. Il video è ormai virale e tutti lo stanno condividendo proprio in questi minuti. Una situazione davvero incredibile, che come al solito ha per protagonista un micio.

