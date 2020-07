Formula 1, si è concluso il secondo GP stagionale a Stiria, in Austria. Dominio di Hamilton con la sua Mercedes, Ferrari disastrose e fuori subito

Si è concluso poco fa il secondo GP stagionale di questa singolare stagione di Formula 1. A Stiria, in Austria, le sorprese non sono certamente mancato. A vincere è stato Lewis Hamilton, autentico mattatore del weekend con una grande qualifica e una gara sempre da primo della classe.

Ma a colpire è stato il disastro delle Ferrari. Già dalle qualifiche di ieri, non si preannunciava una gara semplice per le due monoposto di Maranello. Nel primo giro della gara, l’ingenuità di Leclerc lo porta a speronare il compagno di scuderia Vettel. Per il tedesco nulla da fare e ritiro immediato, mentre il monegasco è dovuto rientrare ai box il giro dopo, a causa di problemi al fondo.

BREAKING: @LewisHamilton wins the Styrian Grand Prix!

He takes victory from pole ahead of @ValtteriBottas (P2) and @Max33Verstappen (P3)

Hamilton has now won at least one race in all of his 14 seasons in F1 👏#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/rpUnZ9Zno9

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020