Eva Padlock esagerata: il costume non trattiene le curve come evidenzia la Foto appena pubblicata dalla ex ombrellina MotoGp.

Figura, senza ombra di dubbio, tra le donne più affascinanti e corteggiati in circolazione ed Eva Padlock non ha ormai più bisogno di presentazione. La ex ombrellina della MotoGp vanta poco meno di 2 milioni di follower su Instagram, dove continua a deliziare tutti e a regalare spettacolo grazie alla sua straordinaria bellezza. Proprio come evidenzia l’ultimo scatto, pubblicato pochi minuti fa sul popolare social network. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Eva Padlock, il costume non trattiene le curve: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la straordinaria Eva Padlock indossare un costume leopardato che non riesce a trattenere le sue curve esplosive. La mise lascia pochissimo spazio all’immaginazione e mette in risalto ancora una volta tutto il fascino della ex ombrellina della MotoGp. I fan lo sanno e non hanno saputo resistere alla bellezza della bella Eva, anzi hanno invaso la sua pagina con like e complimenti di ogni genere. Ecco la FOTO pubblicata proprio in questi minuti da Eva Padlock sulla propria pagina Instagram:

