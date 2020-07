Coronavirus, riscatta l’allarme immigrazione. Ieri sono stati trovati infatti 28 profughi positivi su 70 totali sbarcati sulle coste italiane. Maxi ondate soprattutto a Lampedusa dove si rischia il collasso.

28 positivi su 70 totali. Secondo quando appurato dalla squadra sanitaria del porto di Roccella Jonica, è questo il numero di contagiati nel gruppo di clandestini che venerdì sono stati soccorsi al largo di Caulonia per poi essere portati nella località calabrese.

Coronavirus, sbarcato 28 immigrati positivi in Calabria

Il gruppo, composto da soli uomini pakistani, vede 48 adulti e 22 ragazzi. I primi sono stati smistati tra Bova e Amantea, sempre in terra calabrese. Lì ci sono infatti ben due strutture adatte e organizzate per ospitarli e tenerli soprattutto in quarantena.

I minori sono stati invece trasferiti in una struttura messa a disposizione del comune di Roccella Ionica e controllata dalle Forze dell’ordine. Tra i giovani sarebbero cinque gli infetti. La notizia della positività, intanto, ha creato non poca preoccupazione nella località ionica. Anche perché si tratta del secondo sbarco negli ultimi 10 giorni.

Ma l’allarme, in realtà, ora scatta in tutta Italia. Perché si registra una forte ripresa degli arrivi di barconi sulle coste nostrane. Sull’isola di Lampedusa, per esempio, sono approdati addirittura 701 profughi nelle ultime 48 ore, quasi tutti salpati dalla Tunisia.

E in piena emergenza coronavirus diventa difficile gestire tali assembramenti che rischiano di diventare piccole bombe virali. Nell’hotsport di Lampedusa, una struttura del posto dalla capienza per 100 persone, ieri per esempio ne ospitava oltre 700.

