Coronavirus, Parma-Bologna a rischio? Filtrano grosse preoccupazioni in Serie A dopo la prima positività riscontrata dal ritorno in campo post-lockdown. Ecco le ultimissime.

E’ del Parma il primo tesserato positivo in Serie A. Non si tratta di un calciatore, ma di un membro dello staff della squadra di Roberto D’Aversa. Asintomatico, è stato ovviamente posto subito in isolamento. La notizia, comunicata direttamente dal club emiliano, getta ora un’ombra sull’intero campionato.

Coronavirus, Parma-Bologna a rischio?

Ma cosa succederà adesso? Cosa rischia di succedere? Anche perché nel frattempo stasera, alle 19.30, ci sarebbe Parma-Bologna allo stadio Tardini. La partita, come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, non dovrebbe essere a rischio nonostante anche alcune indiscrezioni negative filtrate ieri da alcuni organi di stampa.

Si giocherà in ogni caso. Sia perché i primi testi fortunatamente non hanno riscontrato nuovi contagi, ma anche perché anche se questi dovessero emergere nel secondo giro la gara comunque si svolgerebbe regolarmente. Anche in questo caso, grazie al nuovo protocollo varato nel post lockdown, verrebbero allontanati solo gli eventuali nuovi infetti.

Ma giocatori e staff, al di là di tutto, dovranno comunque rispettare una quarantena di 14 giorni presso il proprio centro sportivo. Nessuno vi potrà entrare o uscire e tutti dovranno essere sistemati in stanze singole dove dovranno consumare da solo i pasti. Sarà assolutamente vietato tornare a casa o incontrare familiari in questo periodo.

