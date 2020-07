Il presidente Radev ha chiesto pubblicamente le dimissioni del premier Borisov e del procuratore di Sofia.

In Bulgaria è ormai in atto un vero e proprio scontro politico tra il premier Boyko Borisov e il presidente Radev.

Da mesi, entrambi hanno iniziato ad accusarsi reciprocamente di non fare il bene del loro paese. Nella giornata di ieri, la tensione politica tra i due sembra però aver raggiunto il culmine. Radev ha infatti chiesto esplicitamente le dimissioni del premier.

Un duro attacco, avvenuto dopo i disordini che si sono verificati nella capitale Sofia. Per il Presidente bulgaro si è trattato della classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, e il suo invito a dimettersi è stato esteso a tutto il governo e all’attuale procuratore generale della città.

Radev, in diretta televisiva, ha infatti affermato che “vi è solo una via di uscita da questa situazione, che il governo e il procuratore generale diano le dimissioni”. Ha poi spiegato che per lui ormai si tratta di un passaggio obbligato. A suo parere, sia il governo che la procura hanno ormai perso la fiducia e il rispetto da parte del popolo.

Bulgaria, il premier Borisov era già finito in uno scandalo politico la scorsa settimana

Il premier bulgaro era già finito nel ciclone la scorsa settimana. Su internet erano stati infatti pubblicati degli audio in cui lo si sentiva asserire di un pressione politica esercitata sulla compagnia assicurativa Eurohold.

Borisov aveva prontamente risposto a questo scandalo in una conferenza stampa indetta nella sede del suo partito. In quella circostanza si è difeso affermando che si stava mettendo in atto un attacco politico per fare fuori il suo partito dal governo.

Ha poi insinuato che si sia trattata di una rappresaglia politica per intralciare l’adesione della Bulgaria voluta dal suo esecutivo all’euro e all’Europa.

