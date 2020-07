Con un post su Instagram, Brooklyn Beckham – primogenito di David e Victoria – ha annunciato il matrimonio con Nicola Anne Peltz

Già da qualche giorno, come riportato dal tabloid britannico Mirror, girava la voce che Brooklyn Beckham – primogenito di David e Victoria – fosse in procinto di sposarsi. Alla fine, poco fa il figlio dello Spice Boy ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di Nicola Anne Peltz, annunciando il futuro matrimonio.

“Ormai due settimane fa le ho chiesto di sposarmi, e ha detto di sì” si legge nella didascalia della foto: “Sarò il miglior marito e padre del mondo, lo prometto. Ti amo tanto piccola“. Lo scatto mostra Brooklyn su un prato verde e fiorito, in compagnia della sua futura sposa. I due si sono conosciuti sette mesi fa durante una festa organizzata da Leonardo Di Caprio, e si sono mostrati per la prima volta insieme a gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, rischio infortunio: “Ho fatto una cosa pericolosa”

Brooklyn Beckham e il matrimonio: la benedizione dei genitori

L’annuncio del matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Anne Peltz non ha stupito i più attenti al gossip britannico. Le voci giravano già da diverso tempo, ma poco fa è arrivata la conferma dai diretti interessati. Anche David e Victoria, genitori di Brooklyn, hanno dato il loro benestare alle nozze. L’ex Posh Spice ha repostato la foto del figlio sul suo profilo Instagram, esprimendo la sua gioia per la decisione presa. “Che bella notizia! Siamo felicissimi del fatto che Brooklyn e Nicola Anne si sposeranno” si legge: “Vi amiamo tantissimo“.

Anche la futura moglie ha commentato il post del futuro marito, mostrandosi entusiasta della loro storia d’amore e di come continuerà. “Sono la donna più fortunata del mondo! Passeremo il resto della vita assieme” si legge in un commento rilasciato sui social: “Il tuo amore è un dono così prezioso, ti amo!“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Belen esagerata in bikini: il lato B è un’opera d’arte – FOTO