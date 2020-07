Positivi al coronavirus le due superstar di Bollywood, Amitabh Bachchan e suo figlio Abhishek, che ora sono ricoverati all’ospedale di Mumbai

La superstar di Bollywood, Amitabh Bachchan, insieme a suo figlio Abhishek sono risultate positive al coronavirus. Entrambi gli attori sono stati ricoverati in un ospedale di Mumbai. A dare la notizia sono stati proprio i due tramite i profili ufficiali Twitter. L’India, attualmente, è il terzo paese più colpito al mondo dal Covid–19 con 820.916 casi complessivi e 22.123 decessi.

Chi è Amitabh Bachchan?

La famiglia Bachchan è la più influente nel panorama bollywoodiano. Oltre ad Amitabh, anche sua moglie Jaya e suo figlio Abhishek sono attori. Quest’ultimo, a sua volta, sposato con l’attrice Aishwarya Rai. Il padre ha recitato in più di 200 film negli ultimi 50 anni conditi anche da conduzioni tv e politica (è stato membro del parlamento indiano). Nato nel 1942, ha 77 anni. Dal 2000 presenta in tv la versione indiana di Chi vuol essere milionario.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 11, 2020

