Per la prima volta sulle pagine di Sport Illustrated sono stata pubblicate le foto di una modella trans, la bellissima Valentina Sampaio

Sport Illustrated, uno dei giornali sportivi più famosi degli Stati Uniti rompe un altro tabù dedicando un servizio ad una modella trans, la brasiliana Valentina Sampaio. Le foto sono state scattate a Scrub Island, nell’arcipelago britannico delle Isole Vergini. Sport Illustrated non è nuovo in effetti alla rottura degli stereotipi di bellezza per quanto riguarda sopratutto la scelta delle modelle. Già nel 1997 ha dedicato infatti degli scatti alla bellissima top model di colore Tyra Banks. Nel 2016 ha realizzato una campagna con Ashley Graham, modella over size.

L’affascinante modella trans Valentina Sampaio

Valentina Sampaio è un’attrice e modella trans, molto attiva per la lotta dei diritti legati al mondo LGBTQ. Nella sua carriera evidentemente è destinata a far cadere moltissimi tabù. Infatti, prima di approdare nelle pagine di Sport Illustrated, nel 2017 Vogue Paris le ha dedicato una copertina e nel 2019 è stata la prima modella trans a sfilare fra gli “angeli” di Victoria Secret’s. La bellezza di Valentina Sampaio, 23 anni, è frutto di diverse contaminazioni.Brasiliana di nascita ma con sangue olandese, indigeno e nero è nata ad Aquiraz dov’è cresciuta con sei fratelli. “Sono nata in una città di pescatori nel nord est del Brasile – ha dichiarato la modella – il mio è un paese bellissimo ma ha anche un posto in cui il numero dei crimini e delle violenze contro la comunità trans è il più alto del mondo“.

