Uomo precipita dal balcone e finisce per cadere nel vuoto di sotto. Purtroppo nulla riesce a fermare la sua caduta tranne un’altra persona che era seduta.

Un evento davvero tragico quello che è avvenuto in un hotel della Spagna, dove un incidente ha causato la morte di due persone. Un’avvenimento senza dubbio raro, che assume addirittura delle sfumature prevalentemente tragicomiche. Un uomo, si legge su 20minutos.es, albergava in tranquillità in una struttura di Marabella, piccola città iberica. Ad un certo punto però, in seguito ad un incidente domestico, l’uomo ha perso il controllo ed è caduto dal balcone del proprio appartamento. Un avvenimento senza dubbio tragico, che però non si è fermato qui, anzi. Quanto accaduto, infatti, sarebbe diventato ancora più grave e difficile da comprendere. Perché questa tragedia ne ha causata un’altra.

Uomo precipita dal balcone e atterra su un altro: morti entrambi

Secondo quanto si legge sui quotidiani spagnoli, l’uomo è atterrato con violenza incredibile sul suolo. Ma non è franato sul nudo cemento, anzi. La traiettoria del suo corpo, infatti, lo ha fatto finire addosso ad un altro uomo che era seduto su una panchina proprio sotto il suo balcone, a riposarsi tranquillamente. Su di lui è caduto il proprietario della stanza in alto. I danni riportati dai due sono stati davvero importanti ed entrambi sono morti praticamente subito dopo l’impatto. Una doppia morte che ha scosso il Paese, per i tratti grotteschi e tragicomici che caratterizzano l’accaduto. Ora gli inquirenti stanno facendo delle analisi approfondite della stanza dalla quale il primo uomo è caduto, onde comprendere esattamente cosa sia accaduto e come abbia fatto a precipitare dal balcone. Una storia parecchio strana.

