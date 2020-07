Una copia del videogioco Super Mario, tenuta in stato di conservazione “mint”, è stata venduta ad una cifra pazzesca, la più alta di sempre

Se pensate che i prezzi dei videogiochi siano accessibili a tutti, vi sbagliate di grosso. Ce ne sono alcuni venduti a cifre da capogiro, assolutamente inimmaginabili. Solitamente, si tratta di pezzi d’epoca tenuti in condizioni praticamente perfette, quasi come se fossero appena uscite di fabbrica.

In questi casi, si parla di stato di conservazione “mint”, e vale anche per libri, fumetti, console da gaming ecc. Veri e propri oggetti di collezione, fanno impazzire gli appassionati, disposti a pagare qualsiasi cifra pur di avere un pezzo unico tenuto in condizioni perfette. L’ultimo caso di questo tipo riguarda una copia del videogioco Super Mario risalente al 1985. Ritenuta molto rara è con una conservazione “mint” valutata 9.4, è stata venduta ad un prezzo shock.

Super Mario, il prezzo shock del videogioco

Una copia del 1985, prodotta solo per pochi mesi in versione americana, con ancora il gancio per appendere il videogioco agli espositori. Tutti elementi che hanno fatto schizzare il prezzo di Super Mario alle stelle. Heritage Auctions è riuscita a vendere questa speciale copia, tenuta in condizioni praticamente perfette, alla cifra record di 114mila dollari. Si tratta, ovviamente, di un record assoluto nel mondo dei videogiochi: mai nessuno era stato venduto a così tanto.

Per avere una valutazione di 9.4, vuol dire che la copia non ha nemmeno un minimo graffio sulla pellicola o una sbavatura di vernice. Potrebbe veramente trattarsi di un pezzo uscito il giorno prima dalla fabbrica, nonostante siano passati 35 anni. Sarà felice il collezionista, che ha deciso di spendere così tanto pur di avere un pezzo da collezione incredibile.

