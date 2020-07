Seattle, sono passate ormai diverse settimane e la polizia locale ancora brancola nel buio: il caso dei due cadaveri trovati nella valigia è ancora irrisolto.

Sono passate tre settimane dal ritrovamento dei due cadaveri in una spiaggia di Seattle, tra gli scogli. Come riporta Today, la polizia locale non è ancora riuscita a dare una svolta alle indagini sul caso. Il ritrovamento dei cadaveri è avvenuto, quasi per caso, durante le riprese di un video per il social Tik Tok. Alcuni ragazzi, da quanto si apprende, stavano riprendendo con lo smartphone, una camminata in spiaggia, quando si sono imbattuti in una grande valigia, con all’interno un sacco nero. La valigia, hanno dichiarato i ragazzi, emanava “un puzza disgustosa”. Immediato l’intervento delle autorità, che hanno estratto dal trolley i cadaveri di due fidanzati.

Si tratta, come riporta Today, dei cadaveri di Jessica Lewis, 35 anni e del suo fidanzato, Austin Wenner, 27 anni. Come hanno fatto sapere i media locali, i due ragazzi sono stati uccisi a colpi di pistola.

Leggi anche >>> Giappone, la follia di una madre causa la morte di una bimba di tre anni

Seattle, la polizia indaga sui due cadaveri trovati nella valigia

La polizia sta portando avanti le indagini per cercare di capire cosa è effettivamente successo ai due ragazzi. L’autopsia sui corpi ha potuto affermare che il decesso è avvenuto qualche giorno prima del rinvenimento dei corpi. Tuttavia, come riporta Today, la polizia brancola ancora nel buio, dal momento che non riesce a dare una svolta alle indagini.

Chiamati in causa anche i parenti delle due vittime. In base a quanto hanno fatto sapere i media locali, i familiari hanno messo a disposizione una somma pari a 10 mila dollari, da donare a chiunque possa offrire alla polizia delle informazioni utili alle indagini. A prender parola sulla delicata questione è intervenuta una zia di Jessica, la quale ha sostenuto che i due ragazzi erano “due persone simpatiche e normali”. I familiari chiedono giustizia.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus Usa, altri 63mila casi: riapre al pubblico Disney World

F.A.