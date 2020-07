Dopo l’inchiesta sul Russiagate, Donald Trump decide di salvare l’ex consigliere Roger Stone. Per il tycoon, il consigliere è vittima di una bufala.

Continua a tenere banco il Russiagate, ossia l’inchiesta giudiziaria nata in seguito ad alcune ingerenze da parte della Russia nelle corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Le indagini sono partite nel 2016 e sono state dirette da Robert Mueller. Lo stesso investigatore ha ipotizzato lo spionaggio a favore di nazioni estere tra i capi d’accusa.

Così nella giornata odierna si torna a parlare di Russiagate, con il presidente degli Usa, Donald Trump che ha deciso di graziare il suo ex consigliere ed amico di lunga data, Roger Stone. Ad annunciarlo è proprio la Casa Bianca, che ha deciso di salvare stone in seguito all’inchiesta che ha sconvolto i cittadini statunitensi.

Russiagate, Trump salva Stone: i capi d’accussa dell’ex consigliere

A salvare la pelle a Roger Stone, advisor della Casa Bianca, ci ha pensato proprio Donald Trump. Il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha salvato il suo ex consigliere ed amico di lunga data, che in precedenza era stato imputato di 7 capi d’accusa dal procuratore Robert Mueller, risultando colpevole in tutti e sette i casi. Lo stesso Stone avrebbe dovuto scontare la pena dal prossimo 14 luglio.

Trump ha avuto solamente parole di supporto per l’amico di vecchia data. Infatti il presidente americano ha affermato che Stone ha già sofferto troppo ed è stato trattato molto ingiustamente. “Adesso Stone è libero“, sono queste le ultime parole di Donald Trump direttamente dal suo ufficio della Casa Bianca.

Allo stesso tempo Stone ha subito ringraziato il presidente degli Usa, definendosi onorato dalla potenza del tycoon. A riferirlo è la stessa famiglia dell’ex consigliere, che alla Cnn ha ringraziato nuovamente Donald Trump.

In un comunicato, la Casa Bianca ha sottolineato l’innocenza di Stone, affermando che l’ex advisor è stato vittima di una fake news russa, lanciata nel tentativo di minare la presidenza di Trump.

L.P.

