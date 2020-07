Per la serie ricette dolci, prepariamo oggi i biscotti ripieni di marmellata. Si tratta di una ricetta tradizionale, gustosa e, al tempo stesso, facilissima.

I biscotti ripieni di marmellata non possono mancare nelle dispense di tutte le cucine. Con una ricetta semplicissima possiamo preparare questi biscotti, da gustare in ogni occasione. La preparazione dei biscotti è molto semplice e gli ingredienti sono tutti di facile reperibilità. Vediamo insieme come prepararli.

Biscotti ripieni di marmellata: gli ingredienti per 12 biscotti

Farina 00: 150 g

Zucchero semolato: 75 g

Tuorli: 2

Scorza di mezzo limone

Burro: 90 g

Sale: un pizzico

Marmellata

Ricette dolci: la preparazione dei biscotti ripieni di marmellata

Iniziamo la preparazione dei nostri biscotti stendendo su un piano da lavoro, la farina, lo zucchero e i due tuorli. Aggiungiamo la scorza del limone e un pizzico di sale. Lavoriamo un po’ il composto e poi aggiungiamo il burro. Iniziamo a lavorare il composto in maniera più sostenuta, fino a farlo compattare completamente. Se vediamo che tende ad incollare un po’, aggiungiamo un po’ di farina. Una volta che il composto è ben compatto, lasciamolo raffreddare in frigorifero per circa 40 minuti. In questa fase copriamolo con pellicola trasparente. Trascorso il tempo necessario iniziamo a lavorarlo con il mattarello stendendolo. L’ideale sarebbe raggiungere uno spessore di circa 5 millimetri.

Una volta steso il nostro impasto, prendiamo delle formine tonde per biscotti e ricaviamo i nostri cerchi. Una cosa importante, ragioniamo sempre a numeri pari, perché i cerchi andranno poi accoppiati.

Una volta ricavate le forme, mettiamoli su carta forno e, con l’aiuto di un cucchiaio, adagiamoci sopra la marmellata. Scegliamo il gusto che preferiamo. Una volta farciti, ricopriamoli con l’altra parte del disco.

Siamo pronti per infornare: forno ventilato a 180 gradi. Cuociamo per circa 20 minuti. Una volta cotti, sforniamo i nostri biscotti e lasciamoli raffreddare. Prima di servirli, ricopriamoli con zucchero a velo.

