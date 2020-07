Nuovo latte per bambini, delle multinazionali di livello globale hanno deciso di portare avanti dei nuovi esperimenti per migliorare l’alimentazione dei più piccini.

Siamo quello che mangiamo. E’ un motto antico e sempre più spesso vero, dato quello che vediamo oggigiorno. Sempre più frequenti sono infatti le malattie legate all’alimentazione, con allergie e intolleranze che prima non esistevano. Questo è il frutto degli alimenti modificati, rimodellati e trattati con tecniche e mentalità postindustriale. E per questo la naturalità del prodotto viene snaturata per il bene della produttività e del costo. Per questo il colosso mondiale Heinz-Kraft ha decido di investire nuove importanti somme per cercare di migliorare l’alimentazioni dei più piccoli attraverso nuovi prodotti per le loro linee dell’infanzia. Non dimentichiamoci, infatti, che il conglomerato possiede anche la Plasmon e la Nipiol. Ed è proprio tramite queste marche che si vuole proporre, in ottica futura, un nuovo ed innovativo prodotto.

Nuovo latte per bambini, Heinz-Kraft sperimenta a Napoli

La multinazionale si è interessata agli studi condotti dalla Federico II di Napoli, dove si sta studiando un particolare enzima. Il nome chimico è Lactobacillus paracasei CBA L74 ed è un nuovo tipo di batterio ottenuto da una certa fermentazione del latte vaccino. Questa sostanza pare abbia degli effetti importanti per aumentare le difese immunitarie dei bambini, permettendogli di resistere ad infezioni e malattie che a quello stadio sono parecchio pericolose. Lo studio ora andrà avanti con rinnovato interesse e con gli investimenti della multinazionale, che potrebbe diventare la prima a mettere in commercio un nuovo tipo di latte per i più piccoli, aumentandone le difese immunitarie. Fino ad allora, però, ci vorrà ancora pazienza, tempo e soprattutto tanta ricerca.

