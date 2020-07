In circolazione si trovano monete da 2 euro che possono valere davvero una fortuna, Flooxer Now le ha inserite in una lista spiegando quali sono

Il portale Flooxer Now ha compilato una lista in cui ha inserito le monete da 2 euro che per svariati motivi possono avere un valore ben più alto. Nell’elenco, alcuni esperti di numismatica hanno inserito delle monete che ad esempio per degli errori al momento del conio, possono raggiungere anche il valore di 2 mila euro. Solitamente quando si parla di monete siamo tutti molto distratti, le riponiamo semplicemente nel portafoglio senza badare troppo alla provenienza o alle incisioni. Da oggi invece sarà bene tenere gli occhi aperti per evitare di pagare con una fortuna un caffè al bar. Il valore di una moneta può essere aumentato da un errore durante il conio, dalla produzione limitata oppure dalla particolarità dell’evento che ha voluto celebrare.

Le monete da 2 euro che hanno un enorme valore

Nel 2004 la Repubblica di San Marino ha emesso 110 mila monete per omaggiare lo storico italiano Bartolomeo Borghesi. Tali pezzi raggiungono un valore che oscilla dai 130 e i 200 euro grazie alla tiratura limitata. Nel 2005 lo Stato del Vaticano ha celebrato con 100 mila monete da 2 euro la Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia. Per queste il valore è di circa 300 euro. Le monete però che devono essere maggiormente cercate sono quelle emesse nel 2007 dal Principato di Monaco in omaggio ai 25 anni dalla morte dell’amatissima principessa Grace Kelly. In questo caso infatti una delle 2 mila monete da 2 euro potrebbe far aumentare il vostro conto in banca di ben 2 mila e 500 euro.

