Avremo un meteo variabile nel weekend, con temporali in estensione dal Nord ed un clima afoso causato dalla bolla anticiclonica africana.

Durante queste ultime 48 ore l’Italia è avvolta da un clima estivo particolarmente caldo, frutto dell’estensione dell’anticiclone nel weekend. Così il meteo, anche durante questo weekend, risulterà afoso ma molto variabile. Infatti nella giornata di ieri avevamo risaltato la presenza di alcuni temporali sulle vette alpine. Le stesse perturbazioni si sposteranno verso sud nel corso del fine settimana, prima dell’inizio di una nuova fase di calda stabilità.

Avremo quindi un sabato molto disturbato e caratterizzato proprio dall’instabilità sui cieli alpini. Così la quiete atmosferica lascerà spazio a nubi e temporali che si verificheranno nel corso della serata. Così entro sera i rovesci temporaleschi colpiranno il basso Piemonte, le pianure della Lombardia, l’Emilia-Romagna e gran parte del Triveneto. Qualche temporale potrebbe addirittura estendersi sul versante Adriatico nel corso della giornata. Andiamo quindi a vedere nello specifico che situazione meteo ci sarà nel weekend.

Meteo, weekend molto variabile: tra caldo e break temporalesco

Durante questo fine settimana, l’alta pressione cederà sotto la spinta di un flusso perturbato atlantico pronto ad abbassarsi in latitudine. Proprio per questo, avremo un weekend varaiabile, dove i break temporaleschi si alterneranno alle alte temperature. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui principali tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, già dal mattino, rovesci temporali colpiranno tutto l’arco alpino, per poi estendersi fino alla pianura padana. Con l’evolversi della giornata, queste piogge si trasformeranno in veri e propri temporali, che colpiranno Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Le temperature faranno segnare un lieve calo, con massime che andranno dai 27 ai 32 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia la situazione sarà ben diversa. Infatti qui avremo un clima soleggiato ovunque, con alcuni acquazzoni che dovrebbero arrivare solamente in tarda serata. Queste precipitazioni colpiranno soprattutto la Romagna, per poi estendersi sulle vette appenniniche ed in Toscana. Le temperature rimarranno stabili, con massime che andranno dai 32 ai 34 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un’altra giornata di sole su tutte le regioni. Qui la bolla anticiclonica rimarrà intatta, con cieli poco nuvolosi o totalemente liberi da addensamenti. Qualche piovasco continuerà a colpire le vette appenniniche, ma si tratterà di un fenomeno isolato. Le temperature anche qui rimarranno stabili con massime dai 31 ai 35 gradi.

