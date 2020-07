Medjugorje, Papa Francesco ha deciso che per raggiunti limiti di età monsignor Ratko Peric possa andare in pensione. Si è sempre opposto ai pellegrinaggi

Medjugorje, cambia tutto. Papa Francesco ha infatti deciso di pensionare, per raggiunti limiti di età, monsignor Ratko Peric. Il vescovo della diocesi di Mostar-Duvno, dalla quale dipende anche la meta di tanti pellegrini, ha 76 anni e può ritirarsi. Ma alla base della scelta potrebbero esserci motivazioni molto più profonde, legate alle scelte e ai pensieri del prelato.

Dal 1981, data della prima apparizione della Madonna, Medjugorje ogni anno di più è diventato punto di riuferimeto importante per tutti i cristiani. Fino ad oggi però anche se la Chiesa ufficialmente non si è mai pronunciata, in compenso lo aveva fatto monsignor Peric. Come il suo predecessore, monsignor Zanic, anche lui non ha mai creduto nelle apparizioni mariane e ha sempre contrastato i pellegrinaggi.

Ora però al suo posto arriva un vescovio croato, il 48enne monsignor Petar Palic e potrebbe davvero cambiare tutto. Già tre anni fa Papa Francesco inviò in zona monsignor Hoser, per valutare la situazione. E lo scorso anno diede il via libera ai pellegrinaggi ufficiali. Inioltre lo scorso febbrario era anche arrivato l’imprimatur a sette realtà spirituali nate sulla scia delle presunte apparizioni.

Il Vaticano, per indagare sulle apparizioni mariane, aveva costituito una commissione guidata dal cardinale Ruini. La conclusione? Furono considerate veritiere le prime sette apparizioni, ma al tempol stesso mise in dubbio quelle che secondo i veggenti continuano a ripetersi negli anni. Ora però con l’arrivio del nuovo vescovo, la chiesa in Bosnia potrebbe diventare un vero e proprio santuario sotto la giurisdizione diretta della Santa Sede.

Medjugorje, la commissione voluta dal Papa ha accertato le apparizioni



Medjugorje, Papa Francesco sembra aver dato una svolta precisa. Quello che succede ogni anno da quelle parti è ben raccontato nel libro ‘Dossier Medjugorje’, scritto dal giornalista Saverio Gaeta. Ha messo nero su bianco i lavori della commissione vaticana e su una vicenda quarantennale. Tutrto è partito con le manifestazioni della Madonna ad un gruppo di adolescenti bosniaci che ora sono diventati adulti e messo su famiglia.

Al momento manca ancora un pronunciamento ufficiale e definitivo della Chiesa cattolica, quindi del Papa. Ma su almeno sette fenomeni la conclusione è netta: hanno un’origine soprannaturale e non possono essere ridotti a creazioni della psiche umana. Nessuno allora, come oggi, ha mai manipolato o influenzato i pensieri di quei ragazzi e nessuno ha voluto creare un business.

La Commissione, come riporta Gaeta, è arrivata alla conclusione che le prime sette presunte apparizioni devono essere ritenute credibili. La Chiesa non ha mai fatto nulla per incentivare i pellegirnaggi, muiovendosi sempre con estema cautela. Ma intanto il numero di quelli che frequentano Medjugorje sale anno dopo anno