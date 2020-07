E’ tutto pronto per il big match di stasera tra Juventus ed Atalanta. Andiamo a vedere come seguire la partita in streaming ed in televisione.

Manca poco al big match della 32esima giornata di Serie A tra Juventus ed Atalanta. Le due compagini stanno vivendo un buon momento, nonostante la sconfitta dei bianconeri contro il Milan. I padroni di casa, con una vittoria si porterebbero a 10 lunghezze dal primo posto. Gli orobici, invece, con i tre punti andrebbero ad agguantare un momentaneo secondo posto.

Partiamo quindi dalla Juventus. I ragazzi di mister Sarri sono reduci da una cocente sconfitta contro il Milan di Pioli. Nonostante ciò il cammino in campionato è più che positivo, con i bianconeri in testa alla classifica ad 8 punti di vantaggio dalla Lazio.

Dall’altra parte, invece, abbiamo l’Atalanta dei sogni. Gli uomini di Gasperini, con un successo all’Allianz Stadium, si confermerebbero la seconda potenza in campionato. La compagine orobica, infatti, dal ritorno in campo non hanno mai perso e viaggiano spediti verso la qualificazione ai gironi della Champions League.

Juventus-Atalanta, dove vederla: Sky o Dazn?

Sarà Dazn, la piattaforma di streaming tedesca, ad offrire il big match delle 21:45. Prima del match, come al solito, troveremo un ampio pre partita ricco di filmati ed ultimissime da bordocampo. Come sempre la piattaforma tedesca offre il suo servizio a tutti i tipi di device, dallo smartphone al laptop, fino ad arrivare ai tablet ed alle console.

Per seguire il match su queste piattaforme basterà scaricare l’applicazione e sottoscrivere l’abbonamento. Inoltre ricordiamo che Dazn offre un mese di prova gratuito per tutti i nuovi utenti, rendendo possibile la visione dei match di Serie A senza costi. Come sempre, una volta scaduti i 30 giorni di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento al modico prezzo di 9,99€ al mese. Ovviamente nel prezzo dell’abbonamento non sono compresi solamente i match di Serie A, ma anche quelli di Liga ed addirittura gli incontri di Boxe e la MotoGP.

L.P.

