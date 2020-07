Juventus-Atalanta 2-2: highlights, voti e tabellino della partita clou per la 32esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium.



Juventus-Atalanta: un punto che vale tre e scudetto più vicino, anche giocando male. Nel primo tempo una sola squadra in campo, perché la Juve cerca di partire forte ma si spegne quasi subito. E allora l’Atalanta capisce che può osare e fare bottino pieno e a sbloccarla ci pensa il solito Duvan Zapata. Ma gran merito del gol va al Papu Gomez, perfetto nell’assist. Non succede molto altro ma è tutto di marca bergamasca.

La scossa per la Juve arriva da un braccio di De Roon e dal rigore (dubbio) assegnato ai bianconeri che Cristiano Ronaldo trasforma perfettamente. Però è un solo lampo, mentre i cambi di Gasperini diventano devcisivi. Soprattutto Malinovskyi che come contrp la Lazio indovina la stoccata vincente da lontano. Non è finita, perché Muriel la combina grossa e arriva un nuovo rigore che CR7 non può fallire.

Juventus-Atalanta: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 16′ Zapata (A), 55′ rig. C. Ronaldo (J), 80′ Malinovskyi (A), 89′ rig. C. Ronaldo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 5.5, Bonucci 6, Danilo 5.5 (56′ Alex Sandro 6); Rabiot 5, Bentancur 5.5, Matuidi 6 (82′ Ramsey sv); Bernardeschi 5 (56′ D. Costa 6), Dybala 6 (69′ Higuain 5.5), C.Ronaldo 7.5. All.: Sarri 5.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 6.5 (75′ Caldara), Djimsiti 6; Hateboer 6.5, de Roon 6, Freuler 6 (75′ Tameze sv), Gosens 6.5; Ilicic 6 (58′ Pasalic 6), Gomez 6.5 (67′ Malinovskyi 7); D.Zapata 7 (67′ Muriel 5). All.: Gasperini 7.

AMMONITI: Bernardeschi (J), Cuadrado (J), Pasalic (A), Rabuiiot (J)

