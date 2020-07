Per tutti gli utenti di iPhone che vogliono testare in anteprima la nuova versione di iOS 14, la beta à disponibile in free download

Finalmente ci siamo. Come ogni anno, a settembre iPhone rilascerà la nuova versione di iOS, il sistema operativo che ha rivoluzionato il mondo degli smartphone. Per quest’anno, le novità in arrivo sono veramente tante, e sicuramente faranno piacere ai tantissimi proprietari di un melafonino.

Per tutti coloro che non riescono ad aspettare fino al rilascio ufficiale, e vogliono avere subito tra le mani iOS 14, è uscita la beta ufficiale in free download. Per scaricarla, i passaggi da fare sono molto semplici. Per prima cosa, da iPhone bisogna accedere a questo link ed iscriversi con il proprio ID Apple. Una volta fatto ciò, scorrere la pagina fino a quando ci sarà l’opzione “enroll your iOS device“. A questo punto, basterà cliccare su “Download Profile” e poi premere “Consenti”. Dalle impostazioni dell’iPhone, infine, bisogna andare sul profilo scaricato ed installarlo. Il telefono si riavvierà e avrà installata la beta ufficiale.

iOS 14, beta disponibile: tutte le principali novità

Sono tantissime le novità che Apple implementerà col nuovo sistema operativo su iOS 14. Sulla scia di Android, anche iPhone avrà finalmente i widget nella schermata iniziale. Si tratta di funzioni aggiuntive (es. mail, news, meteo ecc.) da aggiungere alla lista delle varie app, in modo da personalizzare la home a proprio piacimento. Arriva anche App Clips, che consente agli utenti di provare le app senza scaricarle, in modo da capire se vale la pena il download.

Tra le altre novità, si aggiorna Siri. La schermata sarà meno invasiva del solito, con una sola sfera posta in basso che farà capire quando l’assistente vocale è attivo. Per i messaggi, aggiunte tante nuove Memoji, con gli sticker e i gruppi. Migliorata leggermente l’autonomia della batteria, grazie ad una funzione risparmio energetico migliorata ulteriormente rispetto alle versioni passate di iOs.

