D’estate, con l’esposizione al sole, la salute dei capelli è messa a dura prova ma basta seguire pochi semplici consigli per mantenerli sani e protetti

I capelli d’estate, a causa dell’esposizione al sole e alla salsedine, tendono ad indebolirsi e a diventare un po’ secchi, per evitare che ciò avvenga basta però seguire pochi consigli. Lo stress prodotto dagli agenti esterni estivi porta i capelli a spezzarsi molto più facilmente e a diventare complicati da pettinare. Questo accade perché i raggi solari danneggiano la cheratina che è la proteina grazie alla quale i nostri capelli sono vivi e resistenti. Per riuscire a superare l’estate senza scoprirsi a settembre con la chioma danneggiata in realtà non è una missione impossibile.

LEGGI ANCHE -> Dimagrire in poco tempo: 5 utili consigli per perdere peso

Consigli per dei capelli sani d’estate

Innanzitutto è bene fare uso di prodotti idratanti e poco aggressivi che siano adatti al nostro cuoio capelluto. Sopratutto, mentre ci dedichiamo alla tintarella è importante usare ad esempio oli specifici che riescano ad agire dalla radice alle punte. Cerchiamo di evitare di usare phon e piastre a beneficio di un’asciugatura naturale che regala il sole. Proteggiamo i nostri capelli nelle ore più calde della giornata indossando ad esempio dei cappellini. Proviamo a creare una barriera protettiva per i capelli usando semplicemente delle creme per capelli, ricche di omega 3. Nel caso in cui ci si regalasse poi un tuffo in piscina ricordate di bagnare i capelli prima con acqua dolce: i capelli già umidi infatti non assorbono un’elevata quantità di cloro. Non tenete i capelli legati per troppo tempo e sopratutto mai nello stesso punto. Dopo aver lasciato le onde del mare bagnate i capelli con acqua dolce, in questo modo riuscirete ad eliminare dai capelli sabbia e salsedine che possono danneggiarne la salute. Infine, per quanto è possibile, limitate l’uso di tinte che tendono ad aumentare la fragilità del capello.

LEGGI ANCHE -> Bevande brucia grassi: le migliori 5 da gustare