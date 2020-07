Diletta Leotta e l’incidente social sfiorato. Come raccontato, la giornalista ha rischiato seriamente di farsi male per un post su… Instagram. La siciliana ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Sportweek oggi in edicola.

Diletta Leotta si confessa ai microfoni di Sportweek. L’infanzia, la sua vita privata, le partite in Serie A e la sua vita sportiva: sono stati questi i temi caldi trattati dalla bella siciliana in una lunga chiacchierata con l’inserto de La Gazzetta dello Sport.

Diletta Leotta e quell’infortunio sfiorato

Spazio, ovviamente, anche al fidanzato Daniele Scardina. Anche perché è proprio col pugile milanese che la donna ha vissuto la recente quarantena: “Sì, durante il lockdown mi sono data alla boxe. Non credevo ma è fichissima: scarichi un sacco e poi ti dà discplina. Lavori molto sull’equilibrio e sulla coordinazione che io proprio non so cosa sia, zero. Sorprendentemente utile e interessante”.

“Molto bravo ma anche molto esigente. Mi cazzia tantissimo”, aggiunge poi la conduttrice. Ma c’è stato tempo anche per tanto divertimento social per i due durante la chiusura. Tra cui anche un numero da circo ben riuscito e postato ma dove Diletta, come raccontato, ha rischiato seriamente di farsi male.

Ecco cosa è successo precisamente: “Ed io che rischio di rompermi il naso! Era una challenge che girava su tic toc, in quarantena bisognava far passare il tempo… Nel video sembrava facilissimo ma non lo era, ho capito solo dopo quanto fosse pericolosa… divertente perà. Il lockdown ci ha regalato il tempo di dedicarci a noi stessi e allo sport. La scusa è sempre quella, no? Non ho tempo…”.