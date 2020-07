Cremona, infermiere si sfoga: “Ci sono nuovi pazienti Covid gravi”. L’incubo sembra essere tornato dopo qualche settimana di apparente quiete

Purtroppo nonostante la copertura mediatica sia parzialmente diminuita (niente più conferenze stampa della Protezione Civile) il Covid-19 è ancora presente in Italia. I focolai sono sicuramente di meno ma ancora piuttosto gravi. Un tasso di infezione decisamente più basso e aiutato dall’arrivo della stagione estiva con un impatto più soft anche dal punto di vista dei sintomi. alcuni campanelli d’allarme però vanno tenuti in stretta considerazione. Il focolaio di Roma con i cittadini provenienti dal Bangladesh o i casi della Lombardia ancora piuttosto alti rispetto alla media del resto del paese. A Cremona, uno degli epicentri del coronavirus in Italia, la situazione sta tornado ad essere preoccupante con pazienti gravi che vengono ricoverati in terapia intensiva. Un nuovo scoppio del Covid testimoniato da un infermiere che ha combattuto in prima linea il male oscuro in questi mesi.

Luca Alini, operatore sanitario dell’ospedale di Cremona, ha voluto condividere su Facebook uno sfogo sull’attuale situazione nel nosocomio lombardo.

“Siamo di nuovo costretti a ricoverare persone con gravi insufficienze respiratorie. Il virus purtroppo esiste ancora”. Un grido di allarme che fotografa una situazione non grave come quella di febbraio o marzo ma che di certo non può lasciare tranquilli.

Alini aggiunge: “Quasi tutti ormai pensano al mare e alle vacanze ma di sicuro chi ha perso un proprio caro per il Covid ha un’idea diversa. Anche se non siamo più menzionati o glorificati come prima, noi continuiamo a fare del nostro meglio per combattere questa pandemia. Tutti dovrebbero fare più attenzione”.

Un picco di contagi negli ultimi giorni che deve riportare il focus sulle misure di sicurezza sociale e sanitaria, per evitare che la vicenda sfugga di mano ancora una volta.

Sbagliare è stato lecito ma perseverare sarebbe diabolico.

