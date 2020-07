Covid-19, il duro attacco di Zangrillo ai virologi: “Siete topi di laboratorio”. Il professore ha sparato a zero su una categoria a suo dire pericolosa

Il professor Alberto Zangrillo, primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, ha sparato a zero sui virologi e sulle loro dichiarazioni in questo periodo. La lotta al coronavirus ha portato alla ribalda mediatica il gruppo di medici che fino a questo momento in pochi conoscevano. Una serie di opinioni e dibattiti non sempre accettati nel migliori dei modi dalla comunità scientifica. Durante la trasmissione “In Onda” su La7, Zangrillo ha parlato della vaccinoterapia: “Credo che sia fondamentale in moltissime circostanze. Quando si parla di obbligo o meno però, è la parte politica a prendere il sopravvento e questo non mi piace. Io sono uno dei maggiori combattenti contro la terapia stamina, una delle tante bufale che escono periodicamente in Italia“.

In più aggiunge: “Rimango un profondo sostenitore della medicina ortodossa e tradizionale, che si basa sulle evidenze“.

Covid-19, il duro attacco di Zangrillo ai virologi: “Siete topi di laboratorio”

La parte centrale del suo intervento televisivo si è concentrata però sull’attacco ai virologi, diventati secondo Zangrillo delle star mediatiche.

“Sono stati per mesi in tv a discutere del coronavirus. Anche io ho ottenuto una dimensione diversa, visto che prima ero solo il medico di Berlusconi. Ma ho affrontato la malattia nella forma più aspra e dolente, dovendomi confrontare con qualcuno che non poteva sapere tutto nei dettagli. Gente che si è confrontata solo con delle provette e che voleva confutare quello che affermavamo“.

Poi l’affondo decisivo: “Ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi e questi sono veramente pericolosi“.

Di sicuro un modo poco conciliante di mettere d’accordo la comunità scientifica.

