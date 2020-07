Covid-19, Giappone ha registrato dei nuovi casi in alcune basi militari e ora si sta muovendo per evitare nuovi focolai in tutto il Paese, posizionato in una zona strategica dell’Asia.

Ci sono dei focolai nelle basi navali americane ad Okinawa. A riferirlo sono i media giapponesi, che confermano quanto filtrava dai notiziari americani in queste ore. Il virus originario della Cina avrebbe in qualche modo attecchito nelle strutture militari costruite ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando l’isola aveva un’importanza strategica incalcolabile per entrambi gli schieramenti. Proprio ora quelle basi sarebbero luogo di un focolaio che potrebbe causare una nuova infezione in tutta l’isola nipponica. Ed è per questo che le precauzioni per combattere l’infezione sono davvero molto alte. Perché il Paese ha già vissuto il COVID-19 e non vuole viverne una nuova ondata.

Covid-19, Giappone registra 61 casi nelle basi USA

Fino ad oggi, escluse le basi militari che hanno riscontrato la presenza del COVID-19, Okinawa ha registrato 168 casi positivi. Per questo si ha la paura che la malattia possa esondare e uscire dai confini militari sul territorio giapponese. Ora la autorità governative nipponiche e i comandi armati americani stanno collaborando per evitare che i due focolai registrati tra i militari colpiscano i locali. Ciò potrebbe causare un vero e proprio caos, nonché la creazione di un vero e proprio nuovo enorme focolaio nel cuore dell’Asia. Un luogo delicatissimo, dove l’infezione è iniziata e dove potrebbe tornare. Per questo non è solo importante, ma fondamentale l’infezione. Questo è un nuovo caso di COVID-19 che “ritorna” in Asia dopo quello registrato nelle ultime ore. Come vi abbiamo riportato, infatti, la Cina ha bloccato un enorme carico proveniente dall’America Latina, completamente infetto.

