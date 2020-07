Non si arresta il Coronavirus negli Usa, con 63mila nuovi casi dopo la giornata di ieri. Intanto però, in Florida riapre Disney World.

La pandemia da Coronavirus non è ancora sconfitta, specialmente se parliamo di una potenza mondiale come gli Usa. Infatti, nel paese governato da Donald Trump, la pandemia non mostra segni di cedimento, con il bollettino medico che fa registrare numeri altissimi. Infatti anche nella giornata di ieri sono stati oltre 63mila i nuovi contagiati, numero molto vicino al record negativo della giornata di ieri (65mila).

A riportare i dati, come sempre, è la John Hopkins University. L’università del Maryland, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sta raccogliendo tutti i dati dell’epidemia, in ogni paese del mondo. E la nazione più colpita dal Coronavirus è proprio gli Usa.

L’emergenza, inoltre sta provocando anche delle battaglie interne, come nel caso della Georgia, dove da una parte il sindaco vuole tornare alla fase uno, dall’altra i governatori dello stato sono pronti ad opporsi. Così resta delicata la situazione negli Stati Uniti, che ancora oggi fanno fatica ad arrestare i nuovi contagi.

Coronavirus Usa, nonostante l’emergenza riapre Disney World

Una delle decisioni più controversa nell’emergenza nazionale statunitense, arriva proprio dalla Florida, uno degli stati con più contagiati dell’intero paese. Infatti nell “Sunshine State” ha riaperto Disney World. Una riapertura speciale visto che il parco a tema sarà il luogo della ripresa della NBA.

Se da una parte la Florida prova a ripartire, nonostante la curva dei contagi sia ancora in salita, dall’altra troviamo il Texas pronto a tornare in fase 1. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso governatore Greg Abbott, dopo gli oltre 10mila ricoveri registrati nello stato al confine con il Messico. Regna l’incertezza, quindi, negli Stati Uniti, con il paese ancora in piena prima ondata, ma che nonostante ciò non annuncia nuove misure precauzionali.

