Coronavirus, primo caso in Serie A: si tratta di un tesserato del Parma. Ecco quanto comunicato direttamente dalla società. La squadra di Roberto D’Aversa sarebbe attesa domani al Tardini per il derby contro il Bologna.

Alla fine l’incubo più grande del mondo sportivo si è materializzato: c’è un positivo da coronavirus in Serie A. Non si tratta di un calciatore, ma di un membro dello staff. La squadra in questione è il Parma.

Reduce dalla trasferta di Roma contro i giallorossi persa 2-1, i ducali sono attesi domani al Tardini per ospitare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ma adesso non sono da escludere colpi di scena dopo quanto comunicato direttamente dalla società emiliana.

Coronavirus, positivo in casa Parma: il comunicato

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra”, si legge sul sito ufficiale della società. Ovviamente l’uomo è stato messo immediatamente in quarantena: “Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali”.

Nel frattempo il Parma si è mobilitato per verificare le condizioni dell’intera squadra: “La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.

Allo stato attuale domani si giocherebbe regolarmente. Effettuato un primo giro di tamponi, ne seguirà un secondo che verrà fatto nelle prossime ore. Se anche questi dovessero confermare la non positività di tutti, ci sarebbe il via libera secondo il nuovo protocollo. Si tratta del primissimo caso nella massima divisione italiana da quando si è ritornati in campo, sperando che non ne seguano altri…

