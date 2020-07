Corsa contro il tempo nei laboratori di mezzo mondo. La compagnia biotech Eli Lilly potrebbe lanciare sul mercato la sua terapia anticorpale prima della fine dell’anno.

Proseguono a ritmo più che sostenuto le diverse ricerche in giro per il mondo per lo sviluppo di nuove terapie efficaci contro le infezioni di Covid-19. Ad essere protagonisti in molti casi sono gli anticorpi, spesso prelevati da pazienti guariti con successo e poi opportunamente modificati e potenziati in laboratorio.

Superate le prime fasi di sperimentazione, volte a dimostrare che il farmaco non comporta pericoli per chi lo assume, si procede ora con in test sulla reale efficacia nel combattere il virus.

Coronavirus, anticorpi alla base della nuova terapia

A diffondere ottimismo circa le tempistiche per portare la nuova terapia sul mercato è il CEO di AbCellera Cark Hansen, un’azienda biotecnologica che lavora a stretto contatto con il colosso farmaceutico Eli Lilly. I team di scienziati a lavoro sul farmaco si stanno muovendo al massimo della velocità ha spiegato Hansen, “è come correre i 100 metri in 2 secondi”.

Se tutto procederà come da programma il nuovo trattamento potrebbe debuttare sul mercato entro la fine del 2020. Attualmente la sperimentazione è entrata nel pieno della fase 2, con il coinvolgimento di centinaia di pazienti affetti da Covid-19 che verranno poi divisi in gruppi.

Ad alcuni di loro verrà somministrata la terapia, con dosaggi diversi per i diversi gruppi di studio, mentre ad altri spetterà un placebo, un preparato sprovvisto di qualsiasi principio attivo. A questo punto i ricercatori potranno studiare i diversi risultati confrontandoli tra loro. Hansen ha anche ribadito che i test della fase 1 sono stati estremamente promettenti, confermando la sicurezza del nuovo farmaco.

Coronavirus, come nasce la nuova cura anticorpale

Alla base della cura un anticorpo “superstar d’elite”, come lo ha definito AbCellera, prelevato da un paziente che aveva già recuperato con successo dall’infezione. Gli scienziati hanno potuto scegliere tra oltre 500 anticorpi presenti in appena 10 millilitri di sangue, selezionando quello ritenuto più efficace nella lotta al virus ma anche più semplice da clonare e quindi produrre su larga scala.

Se la fase 1 della sperimentazione ha coinvolto pazienti ospedalizzati, in quella successiva saranno quelli in isolamento domiciliare ad essere sottoposti ai test. Il nuovo farmaco infine avrebbe un ulteriore doppio campo di impiego: l’obiettivo infatti è quello di utilizzarlo sia sui pazienti Covid asintomatici che sui soggetti a maggior rischio di contrarre l’infezione, come ad esempio gli operatori sanitari.

