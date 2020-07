I test sierologici effettuati in alcune cliniche di New York hanno mostrato che in molti dispongono delgi anticorpi contro il Coronavirus. Soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione.

Nei quartieri più popolari della Grande Mela c’è la più alta di concentrazione di persone già in possesso degli anticorpi in grado di attaccare il nuovo Coronavirus. Sono i dati diffusi dal New York Times, poi confermati anche alla CNN, relativi ai test sierologici condotti in due cliniche del Queens, uno dei quartieri colpiti più duramente dall’epidemia.

In una clinica a Corona, nel distretto storicamente abitato dalla classe operaia, i pazienti che si sono sottoposti al test e hanno avuto un risultato positivo per quanto concerne la presenza di anticorpi, sono stati addirittura il 68%. In un’altra struttura sempre nello stesso quartiere, questa volta a Jackson Heights, i test positivi sono stati il 56%.

Coronavirus, New York: nel Queens oltre la metà dei test sierologici è positiva

I dati sono stati forniti dalla CityMD, una società che gestisce decine di cliniche e ambulatori nei diversi distretti di New York. I numeri emersi assumono un valore ancor maggiore se paragonati ai risultati ottenuti per gli stessi test in altre zone nella metropoli. A Cobble Hill a Brooklin ad esempio, quartiere storicamente popolato da bianchi benestanti, le persone in possesso di anticorpi sono risultate essere appena il 13% di quelle che hanno effettuato il test.

Il quadro generale che si va delineando è dunque particolare: le fasce più deboli della popolazione, quelle più colpite dal virus in una prima fase, sono quelle che ne stanno uscendo prima e meglio, gettando le basi per una possibile immunità di gregge. A confermarlo è anche il dottor Daniel Frogel della CityMD: “Guardando a una popolazione così vasta, in cui una grande percentuale è tecnicamente immune – ha spiegato – si può iniziare a pensare che per il virus diventi quasi impossibile penetrare facendo ammalare nuove persone”.

