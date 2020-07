Coronavirus, in Danimarca nasce il passaporto anti-Covid per portersi muovere liberamente. Ecco come funziona e come si può ottenere una documentazione. “Permetterà la svolta sui viaggi”, riferiscono entusiasti i politici nazionali.

Un passaporto per muoversi liberamente in tempi di coronavirus. E’ questa la novità introdotta in Danimarca per frenare e controllare la curva epidemiologica. Questo – riporta la stampa nazionale – permetterebbe di viaggiare liberamente all’interno del Paese ma anche all’estero.

Coronavirus, in Danimarca arriva il passaporto virale

La documentazione è accessibile via internet. Per poterla richiedere, i residenti non dovranno fare altro che esibire l’esito negativo di un test da Covid-19 effettuato sette giorni precedenti alla domanda. Per i ragazzi inferiori ai 15 anni dovranno essere invece i genitori a richiederlo.

Sull’argomento si è pronunciato anche il ministro della salute danese: “Un provvedimento così servirebbe in tanti altri luoghi. Con tale passaporto, ora i nostri cittadini potranno dimostrare la loro negatività nei vari viaggi di viaggio o di piacere che effettueranno”.

Tale soluzione è stata promossa a pieni voti anche da Michael Svane, direttore esecutivo della Confederazione danese dei trasporti, il quale si è pronunciato con grande entusiasmo su questa novità: “Sarà sicuramente d’aiuto per tutte i connazionali che vorranno tutelarsi e viaggiare. Questo è un periodo dove i viaggiatori si imbattono in molti ostacoli prima di arrivare alla meta, e questa soluzione potrebbe aiutare molto in tal senso”.

